وزارة الاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم «منتدى استثمر في السعودية» غدا في إكسبو 2020 دبي بمركز دبي للمعارض، الذي يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة بالمملكة، مثل: التعليم والثقافة، والسياحة والرياضة، والترفيه والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية، منها: وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية، ووزارة الرياضة ، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الموارد البشرية، إضافة إلى عدد من الشركات الريادية السعودية. وتتضمن أعمال المنتدى عروضا مرئية وجلسات نقاش لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، إضافة إلى ورشة عمل لاستعراض رحلة المستثمر والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين.



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