شكرا لقرائتكم خبر بنك الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح محمد بدر الخميس مدير إدارة الرقابة المكتبية بالبنك أن استقبال الطلبات سيستمر حتى 30 يونيو المقبل. وأضاف «إن دراسة الطلبات وتقييمها سينتهي بنهاية العام، مع الإعلان عن الطلبات المستوفية للمعايير».
وأشار إلى أنه تمت دراسة الممارسات الرقابية لأكثر من 25 بنكا مركزيا، وتحليل تجارب أكثر من 40 بنكا رقميا حول العالم، من أجل بناء إطار متطور للعمل المصرفي الرقمي في الكويت.
وقال «إن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي، يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي، أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك، والنموذج الثاني هو الصيرفة كخدمة، والنموذج الثالث البنوك الرقمية المستقلة بالكامل».
كانت هذه تفاصيل خبر بنك الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.