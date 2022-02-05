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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك الكويت المركزي فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية جديدة.

وأوضح محمد بدر الخميس مدير إدارة الرقابة المكتبية بالبنك أن استقبال الطلبات سيستمر حتى 30 يونيو المقبل. وأضاف «إن دراسة الطلبات وتقييمها سينتهي بنهاية العام، مع الإعلان عن الطلبات المستوفية للمعايير».

وأشار إلى أنه تمت دراسة الممارسات الرقابية لأكثر من 25 بنكا مركزيا، وتحليل تجارب أكثر من 40 بنكا رقميا حول العالم، من أجل بناء إطار متطور للعمل المصرفي الرقمي في الكويت.

وقال «إن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي، يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي، أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك، والنموذج الثاني هو الصيرفة كخدمة، والنموذج الثالث البنوك الرقمية المستقلة بالكامل».