مركز الإسناد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والتصفية (إنفاذ) يشرف اليوم، بفندق نوفوتيل العنود في الرياض على مزاد علني «نوادر السجاد من المنقولات». ويقيم المزاد وكيل بيع متخصص في البيع والتسويق للنوادر من المقتنيات الخاصة والأعمال الفنية وغيرها من المنقولات. ويعرض المزاد 81 قطعة من السجاد الثمين، منها يدوي الصنع من الحرير والصوف، ومنها لوح فنية مرسومة ومحبوكة على السجاد، وغير ذلك من أنواع السجاد المصنعة من حرفيين، وتحمل بعضها توقيعا من المصنع، إضافة إلى تعدد استعمالاتها ومقاساتها، ويمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال تحميل كتيب المزاد من صفحة المزادات بمنصة المركز الالكترونية.

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