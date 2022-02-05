القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم السبت ، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.30 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.67 ريال سعودى.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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