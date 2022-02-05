شكرا لقرائتكم خبر عن ما أخر مستجدات مشروعات حياة كريمة بقريتى التقدم وقهبونة بالإسماعيلية والشرقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تدشين عشرات المشروعات بمختلف قرى البلاد لتظويدها بالخدمات وذلك بتكاليف إجمالية تصل لنحو 900 مليار جنيه، وأوضحت المبادرة في تقرير حديث لها أبرز ما تم تنفيذه بقرية التقدم بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، وقرية قهبونة مركز الحسينية محافظة الشرقية تعرف عليها.

تنفذ حياة كريمة 3 كبارى بقرية التقدم بالقنطرة شرق، هي كوبري التقدم ك 24 تم الإنتهاء من 55%. ، و كوبري التقدم ك 25.65 تم الإنتهاء من 47%. ، و كوبري التقدم ك 31 تم الإنتهاء من 38%..

جار تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية، وبلغت نسبة التنفيذ 94%. ، و مجمع الخدمات الزراعية، نسبة التنفيذ 73% .

نقطة الإسعاف ( رفع كفاءة)، نسبة التنفيذ 99.5%. ، و مركز الشباب والرياضة، نسبة التنفيذ 98%. ، و مركز تنمية الاسرة والطفولة، نسبة التنفيذ11%. .

ذكرت مبادرة حياة كريمة انه في إطار المتابعة الميدانية على بعض مشروعات مبادرة بمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، قرية قهبونة، تم المرور على مستشفى قهبونة والذي تخطت نسب الإنجاز بها 50%.

مجمع الخدمات الزراعية ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 95% ، و مجمع الخدمات الحكومية والذي وصلت معدلات الإنجاز به إلى نحو 98% ، ومن المقرر الانتهاء من المجمعين الزراعي والخدمي الأسبوع الجاري.