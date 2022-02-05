شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: 5.4 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ 317 مشروعا بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 5-2-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها أن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية بلغت عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 317 مشروعًا، وبقيمة 5,4 مليار جنيه.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 317 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 21/2022 تبلغ 5,4 مليار جنيه.

بع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة، وتضم المدينة جميع أنواع الإسكان (السياحي – المتوسط – الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وتُعد متنفساً سياحياً لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة.

وقال وزير الإسكان: تبلغ مساحة المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، 268 فداناً، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 778 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ ٥٦٤ وحدة سكنية (25 عمارة) بالإسكان الساحلي المتميز، بنسبة إنجاز متقدمة، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات بعدد من العمارات، وجارٍ أيضا بالمدينة تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي (33 عمارة) بنسبة إنجاز عالية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة.

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وبعض قيادات الوزارتين، للوقوف على أخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية ولاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع و العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ « COP27 »، وذلك فى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية السياحية فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى نوفمبر 2020.

و خلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال فى هذا الشأن، ومناقشة بعض المشكلات التى تم مواجهتها أثناء عملية التنفيذ، وإيجاد الحلول المثلى مع وضع نقاط أساسية لإسراع منظومة العمل والانتهاء من رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بكافة أنواعها ووفقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا وخاصة تلك الموجودة فى مدينة شرم الشيخ للوصول بها الى المستويات المثلى كأحد الاستعدادات السياحية لاستقبال ضيوف ال COP 27 بما يضمن نجاحه وظهور مصر بالشكل اللائق و إبراز البنية السياحية القوية للمقصد السياحى المصري.

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محطة تموين السيارات بالغاز كارجاس / وطنية الجديدة بمدينة الشروق، كما تفقد الوزير المحطات الثلاثة الجديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى في العاصمة الجديدة الجارى الإسراع بالانتهاء منها، بالتعاون بين شركات كارجاس وغازتك ووطنية لتسويق البترول.

وأكد الملا أن المحطات الأربع تاتى ضمن الخطة الإستراتيجية للتوسع وزيادة انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية والطرق والمحاور السريعة والتوسع العمرانى فى المدن الجديدة، فى ظل المبادرة الرئاسية لتعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعى والزخم القوى الذى أولاه دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود ومضاعفة محطات التموين، مشيراً إلى أن خطة الانتشار تسير بخطى جيدة محققة مستهدفاتها سواء فى مضاعفة عدد المحطات أو زيادة عدد السيارات المستفيدة من تلك الخدمة الحضارية وما تحققه من مردود اقتصادى وبيئى .