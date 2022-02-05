شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: ردم 1128 موقعا بسبب انجرافات الأمطار خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر يناير، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات، ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديه.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6512) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (1128) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية منحرم الطرق بحوالي (863,338) مترًا مكعبًا، كما قامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (11,069) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (6,262) كم، وكشط وإعادة سفلتة (342) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق منخلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق للوصول للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.