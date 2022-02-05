شكرا لقرائتكم خبر عن "WE" تقدم منتجها الجديد "وي ميكس" بأقوى دويتو بين "مكي وويجز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المصرية للاتصالات "WE" حملة إعلانية قوية للتسويق لمنتجها الجديد "وي ميكس" الذي يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يجمع لأول مرة بين باقة الموبايل كنترول وباقة الإنترنت الأرضي في نظام واحد .. وقدمت الشركة حملتها الإعلانية من خلال دويتو غنائي فريد من نوعه أيضًا يجمع بين الفنان الكبير "أحمد مكي" ونجم الراب "ويجز"، حيث أشعل الدويتو مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إطلاقه على صفحات الشركة على المنصات المختلفة.

وبهذا المنتج تكون "WE" قد قدمت لعملائها مفهوما جديدا لمنتجاتها، يؤكد حرص الشركة على تقديم خيارات متنوعة لعملائها تناسب كافة الاحتياجات وتضمن لهم الاستمتاع بخدمات الاتصالات المتكاملة والاستفادة من باقة الموبايل والإنترنت الأرضي بأفضل شكل ممكن، وهو ما يؤكد أيضًا حرص المصرية للاتصالات الدائم على التواجد دومًا في الصدارة ومنح عملائها منتجات وخيارات فريدة ومبتكرة تؤكد ريادتها كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

ومن خلال "وي ميكس" يستطيع العملاء الحاليين والجدد الاستفادة بالجمع بين أكبر باقة كنترول وإنترنت ارضى في نظام واحد، مع إمكانية مشاركة أفراد العائلة والأصدقاء في الباقة للاستفادة المشتركة من الدقائق وميجابايتس الإنترنت، كذلك فإنه في حال نفاذ باقة الموبايل، يمنح النظام الجديد العميل إمكانية الاستفادة من ميجابايتس الإنترنت الأرضي، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في منتجات الاتصالات في مصر.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، إن "طرح هذا المنتج الفريد لأول مرة في مصر يؤكد ريادة المصرية للاتصالات وحرصها على تقديم أفضل المنتجات وتطويرها باستمرار لتواكب احتياجات العملاء المتطورة" مضيفًا أن "إطلاق "وي ميكس" جاء بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات العملاء ومتطلباتهم"