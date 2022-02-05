شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الكيماويات: خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تعاون المجلس مع مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي، والتي تنفذها جامعه النيل الأهلية مع عدد من البنوك لوضع خطة استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع وتشجيع الشباب، وإتاحة الفرص لهم لبدء مشروعات جديدة من أجل زيادة الصادرات، وإحلال المنتج المحلي محل المستورد وتطوير منتجاتهم وزيادة قدرتها التنافسية.

وأضاف أبو المكارم في بيان له اليوم، "أنه من المقرر الإعلان عن الاستراتيجية منتصف الشهر القادم، وأن المبادرة خلال فترة عملها واحتكاكها بمجتمع الأعمال للتعرف بدقة على احتياجات رواد الأعمال والشركات، سواء على صعيد التدريب والتوجيه والنصح والإرشاد أو تطوير المنتجات أو الهندسة العكسية، وهو ما وضح بشكل كبير في الأرقام والنتائج التي خرجت من المبادرة والتي عكست نموا كبيرا في أداء الشركات.

يذكر أنه قد بلغ حجم التمويلات التي وفرتها مراكز خدمات تطوير الأعمال (BDS) التابعة للمبادرة منذ انطلاقها في 2019 وحتى نهاية العام الماضي 2021، نحو 1.8 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 42 ألف مشروع حديث وقائم، بحسب المجلس التصديري.