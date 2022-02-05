شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام إيجابية بتقرير ميزان المدفوعات أبرزها 231 مليون دولار تحويلات لشراء عقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي (ميزان المدفوعات) خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر عام 2021 فائضًا كليًا بلغ 311.4 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعرض تقرير ميزان المدفوعات أرقام إيجابية أبرزها:

1- 6 مليارات دولار حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بزيادة بقيمة 1.3 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من المركبات غير العضوية أو العضوية، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأسلاك والكابلات، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

2- 2.8 مليار دولار إيرادات السياحة خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر عام 2021 مقابل 801 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

3- 8.1 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل نمو 1.5%.

4- 1.66 مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بمعدل نمو 3.7%.

5- 231.1 مليون دولار صافى التحويلات الواردات لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار زيادة 103.2 مليون دولار.

6- 351.6 مليون دولار صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رءؤوس الأموال بمقدار زيادة 38.3 مليون دولار.

7- 489.2 مليون دولار صافى التدفقات للخارج للاستثمارات فى قطاع البترول مقابل 75.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

8- 1.7 مليار تحويلات إلى الخارج من شركات البترول تمثل استرداد التكاليف التى تحملها الشركات الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.

9- 1.7 مليار دولار إيرادات قناة السويس بمعدل نمو 22.3%.