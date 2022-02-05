شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال خامس أسبوع فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، خامس أسبوع في عام 2022، بقيمة تداول بلغت 859.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.6%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 849 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.4%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 650.1 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 607.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.9%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 548.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 8%.

وجاء فى المركز السادس، شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 546.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 8%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 338 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 332.1 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 299.8 مليون جنيه، 232.7 مليون جنيه، بنسبة 4.4%، 3.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 11638.06 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2163.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.12% ليغلق عند مستوى 3193.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.83% ليغلق عند مستوى 13853.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4702.37 نقطة.