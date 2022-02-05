شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشاركات للرقابة المالية فى الفعاليات الدولية أبرزها رئاسة لجنة الأسواق الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في العديد من الأحداث والفعاليات الدولية، أبرزها انتخاب مصر رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال-الأيوسكو-بعد منافسة مع مرشح دولة البرازيل في الانتخابات، وجاءت أبرز هذه الفعاليات خلال عام 2021 وهي:

1- توقيع مذكرة تفاهم فى مجال مراقبة الشركات مع الجانب الأردنى على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في مارس 2021.

2- انتخاب رئيس الهيئة رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لأول مرة فى تاريخ سوق المال فى مصر وأفريقيا.

3- استقبال وفدًا من دولة جنوب السودان للاطلاع على دور هيئة الرقابة المالية وآلياتها فى تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتبادل الخبرات.

4- مشاركة الهيئة فى فعاليات مؤتمر المصرف المركزى لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "مستقبل النظام المالى" لمناقشة القضايا الرئيسية التى تواجه التمويل الحديث فى مرحلة ما بعد جائحة كورونا على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020.

5- احتفاظ مصر بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للمرة الرابعة على التوالي، تقديرًا لاتساق ما تطبقه الهيئة من إجراءات رقابية مع المبادئ الرقابية العالمية.

6- مشاركة الهيئة افتراضيًا في اللقاء الذي نظمه معهد التمويل الأخضر بعنوان "قمة الأفق الخضراء" لتسريع التدفقات الاستثمارية للمشروعات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة، وتعبئة التمويل من الحكومات ومن القطاع الخاص لمواجهة الالتزامات العالمية نحو التغير المناخي.

7- رئاسة الهيئة للاجتماع السنوي لأكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لاحتضان بيئات تكنولوجية مختصة بابتكار حلول فى التكنولوجيا المالية وتسريع الاعتماد على تطبيقاتها فى الأسواق المالية لأول مرة فى تاريخ سوق المال المصرى، وعقد اجتماع مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر لتعزيز تمكين المرأة المصرية وبحث أوجه التعاون المستقبلى فى القطاع المالى غير المصرفى وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".