شكرا لقرائتكم خبر عن 204.4 مليار ريال النقد المتداول خارج المصارف في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية ديسمبر الماضي، ليصل إلى 204.366 مليار ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.9 %، مقابل 202.564 مليار ريال في نوفمبر 2021، فيما انخفض على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2020، بنسبة 0.9 %، إذ كان قد سجل 206.284 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي أن النقد خارج البنك المركزي في شهر ديسمبر الماضي سجل نحو 227.497 مليار ريال، مقارنة بـ225.671 مليار ريال في نوفمبر 2021، مرتفعا بنسبة 0.8 %، مقابل 225.671 مليار ريال، فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 2.6 %، مقابل 233.668 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2020.

ووفقا للنشرة، فإن النقد لدى المصارف بلغ في شهر ديسمبر الماضي نحو 23.131 مليار ريال، مقابل 23.108 مليار ريال في نوفمبر 2021، مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.09، فيما سجلت في شهر ديسمبر من عام 2020 نحو 27.384 مليار ريال، منخفضة بنسبة 15.5 %.

وأشارت النشرة إلى أن الربع الأول من عام 2020 شهد تسجيل النقد المتداول خارج المصارف نحو 206.970 مليار ريال، فيما سجل النقد المتداول خارج المصارف في الربع الثاني نحو 208.648 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 0.8 % مقارنة بالربع الأول، فيما سجل في الربع الثالث من العام الماضي نحو 204.366 مليار ريال، منخفضا بنسبة 2.02 % على أساس ربعي.

ولفتت النشرة إلى أن النقد خارج البنك المركزي في الربع الأول من العام الماضي سجل نحو 233.244 مليار ريال، فيما سجل في الربع الثاني نحو 236.044 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 1.2 %، بينما سجل في الربع الثالث نحو 228.858 مليار ريال، منخفضا عن الربع الثاني بنسبة 3.04 %.

وأوضحت النشرة أن النقد لدى المصارف سجل في الربع الأول من العام الماضي نحو 26.274 مليار ريال، فيما سجل في الربع الثاني 27.396 مليار ريال مرتفعا بنسبة 4.3 %، فيما سجل في الربع الثالث نحو 24.443 مليار ريال، منخفضا على أساس ربعي بنسبة 10.7 %.