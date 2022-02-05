شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصعد مع انخفاض الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتجه اليورو أمس الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له مقابل الدولار منذ بدء جائحة كوفيد-19، وذلك بعد تأثر الأسواق بميل من البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع اليورو ثلاثة سنتات مقابل الدولار هذا الأسبوع ليكون قريبا من مستوى 1.15 دولار، وهو أفضل مكسب أسبوعي له منذ مارس 2020. وارتفع 0.4 % خلال اليوم إلى 1.14830 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا، وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 0.3 %.ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 2 %، وهو أسوأ أداء له منذ بدء الجائحة. وكان في أحدث تعاملات عند مستوى 95.227.

ويتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق مكسب أسبوعي بأكثر من 1 % مقابل الدولار، على الرغم من أنه فقد بعض الزخم أمس وكان في أحدث تعاملات قريبا من 1.36 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على عملة الملاذ الآمن الين الياباني خلال تعاملات أمس، إذ سجل 114.840 ين للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات أمس، وكان في أحدث تعاملات منخفضا 0.7 % مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا 0.70930 دولار.