شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، أمس الجمعة، إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يؤثر في ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1805.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1807.20 دولار.

وقال محللون إنه إذا شجع تقرير الوظائف الأمريكية الميل العام داخل مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في أسعار الذهب.

وارتفع الذهب بنحو 0.9 % هذا الأسبوع، حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 22.47 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 % إلى 1029.49 دولار وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 2344.98 دولار.