شكرا لقرائتكم خبر عن stc توقع أكثر من 15 اتفاقية لدعم وتطوير قطاع تقنية المعلومات وتمكين التحول الرقمي بالمنطقة في LEAP22 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت stc مشاركتها في مؤتمر LEAP بنجاح، واستعرضت العديد من الخدمات والتقنيات المبتكرة والحلول الرقمية، التي تساهم في تسريع التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، لضمان توفير بيئة آمنة للبنية التحتية الرقمية بما يضمن التوافر والاتصال لمختلف قطاعات الأعمال من خلال توفير أكبر شبكة متقدمة لتقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط.

بعد أن قدمت مجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة والحلول الرقمية، ووقّعت العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية من أبرزها مايكروسوفت وهواوي وأريكسون وسيسكو، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية أبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة.

وكانت stc قد أعلنت عن مبادرة إنشاء مركز رقمي رئيسي MEAN Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثمار بلغت قيمته 1 مليار دولار. كما أعلنت stc في LEAP عن عزمها إنشاء شركة متخصصة في خدمات الاستضافة بمراكز البيانات والربط الإقليمي والدولي، برأس مال 100 مليون ريال.

وأعلنت عن مبادرة إنشاء مصنع لتوطين مراكز البيانات في المملكة بالشراكة مع شركة Huawei، وتعاونت stc مع إريكسون لدعم الشبكة الأساسية من الجيل الخامس وأنظمة دعم الأعمال لتعزيز شبكات الجيل الخامس المستقلة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت العربية لتطوير مجالات الابتكار وإستراتيجيات التقنيات السحابية وحلول الجيل الخامس.

ووقّعت stc اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز الحوكمة والتعاون الإستراتيجي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية التعاون في مجالات تطوير وتحسين منظومة المدن الذكية والمبادرات الرقمية.

وأعلنت أكاديمية stc عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة Huawei على هامش المؤتمر، تهدف الاتفاقية لتطوير قدرات تقنيات الجيل الخامس على مستوى مجموعة stc وعلى المستوى الوطني. وتتضمن مسابقة وطنية للجيل الخامس للجامعات، حيث سيتم تدريب الطلاب للحصول على شهادة في تكنولوجيا الجيل الخامس، ويكونون قادرين على بناء مشاريع مبتكرة في العالم الواقعي للجيل الخامس، بالإضافة إلى إنشاء نموذج أساسي لمختبر الجيل الخامس، الذي يتضمن تقنية 5G منذ البداية إلى النهاية مع مسارات التعلم ذات الصلة، حيث تم التخطيط للمختبر ليكون مصدر تدريب 5G عالي الجودة لمجموعة stc وعلى المستوى الوطني.

وعرضت stc تقنيات الاتصال المتطورة، التي زودت بها مركز الطب الاتصالي في منطقة جازان، حيث بإمكان المريض أن يلتقي بطبيبه عن بُعد لمعاينته وتشخيصه من مكان إقامته، كما بالإمكان تقديم الاستشارة الطبية له وكيفية العلاج عن طريق منظومة إلكترونية صوتية ومرئية ومعلوماتية بواسطة البنية التحتية الرقمية السحابية للشركة، من خلال ربط هذه المنظومة بمرافق الرعاية الصحية المختلفة عبر أنظمة الرعاية الصحية عن بُعد (الطب الاتصالي)، التي من شأنها تعزيز وتسهيل تقديم الرعاية الصحية ورفع جودة خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.

وعرضت في جناحها تقنيات الجيل الخامس المستخدمة في الموانئ، حيث تساهم هذه التقنيات بتوفير حلول اتصال سريعة وآمنة تساهم في تشغيل عمليات الموانئ وإدارتها من خلال المراقبة الذكية والآنية وأتمتة عمليات إنزال الحاويات ودخول وخروج الشاحنات من خلال توجيه المركبات الذكي بما يزيد من كفاءة العمليات داخل الميناء.

وتمكن تقنيات الجيل الخامس، التي توفرها stc من الاستفادة من تقنية الهولوجرام التعليمي، حيث يتم الاتصال بين الجامعات بمختلف أنحاء المملكة لتحسين تجربة التعلم بين الطلاب في مدينة وأستاذهم في مدينة أخرى، وذلك من خلال استخدام أجهزة الهولوجرام المرتبطة بشبكة الجيل الخامس المقدمة من stc.

واستعرضت stc خدمات إنترنت الأشياء في المجال الطبي، التي تساعد في التحكم بأجهزة الاستشعار الذكية الشخصية ونقل بيانات المريض من المنزل إلى العيادة أو المستشفى، الذي يهدف إلى تكامل الأجهزة الطبية وإمكانات تبادل البيانات فيما بينها. فضلا عن تحسين طرق تقديم الأطباء للرعاية الصحية وتعزيز مشاركة المرضى وتفاعلهم مع الأطباء من خلال إدارة أجهزة متعددة متصلة بالإنترنت تتيح إمكانية تحويل بيانات إنترنت الأشياء إلى إجراءات من قبل الأطباء.

وتواجدت عربة stc 5G المتنقلة للتعريف بتقنيات الجيل الخامس واستخداماتها المتعددة وعرضت العربة خلال مؤتمر LEAP خدمات وسرعات شبكة الجيل الخامس وأهميتها، التى هدفت إلى إثراء تجربة العملاء والتعريف بالخدمات والتقنيات الحديثة والمساهمة في دعم المدن الذكية والمنازل الرقمية عبر توفيرها سرعات اتصال عالية وزمن استجابة قصير يساهم في رفع مستوى الأمان والراحة وتوفير الطاقة عبر توصيل الأجهزة المنزلية بإنترنت عالي السرعة.

وتوجت الشركة باليوم الختامي للمعرض بجائزة المشغل البلاتيني في LEAP22 من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كأفضل مقدمي خدمات الاتصالات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال عام 2021.