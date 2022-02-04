شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 15 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "السيارات بنسبة 6.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.4%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.7%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.9%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6%، ثم قطاعي التجارة والموزعون وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، وقفز قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%.

كما ارتفع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.4%، أعقبه قطاعي مواد البناء والبنوك بنسبة 1.1%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.5%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 11638.06 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2163.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.12% ليغلق عند مستوى 3193.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.83% ليغلق عند مستوى 13853.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4702.37 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 9.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 749.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 397.4 مليار جنيه إلى 440.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.9%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114 مليار جنيه إلى 132.2 مليار جنيه بنسبة نمو 16%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.4 مليار جنيه إلى 573 مليار جنيه بنسبة نمو 12.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6%.