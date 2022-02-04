شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 15 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "السيارات بنسبة 6.4% والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.4%، أعقبه قطاعي مواد البناء والبنوك بنسبة 1.1%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.5%، 0.1%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 9.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 749.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 397.4 مليار جنيه إلى 440.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.9%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114 مليار جنيه إلى 132.2 مليار جنيه بنسبة نمو 16%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.4 مليار جنيه إلى 573 مليار جنيه بنسبة نمو 12.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6%.