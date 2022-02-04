بعد الانخفاض الحاد.. أسعار الذهب ترتفع من جديد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات، بعد أن فقد المعدن الأصفر قرابة 20 جنيها، خلال الأسبوع الماضي، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 795 جنيها للجرام.

يأتي ذلك على خلفية تحرك سعر أونصة الذهب من 1804 دولار إلي 1812 دولار، في حين يتجه مؤشر الذهب في البورصات العالمية إلي الصعود فقد نشهد بعض التغيرات في الأسعار طوال فترة التداول.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الجمعة، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 681.5 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 795 جنيه للجرام

عيار 24 بـ 908.5 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6360 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.