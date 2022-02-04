شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 92.16 دولار لبرنت.. و91.41 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 92.16 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.42 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة، شهدت ارتفاعًا محققة أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ شهر أكتوبر الماضى.

وتشير التقديرات الأولية، إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر ديسمبر 2021 بنحو 177 ألف برميل يوميًا، أى بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 98.4 مليون برميل يوميًا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك "، ارتفاع إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.02 % ليصل إلى نحو 65.4 مليون برميل يوميا ، كما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 33 مليون برميل يوميًا.

وتابع التقرير، أنه فيما يخـص إمدادات مجموعـة دول أوبك + من النفط الخام فقد ارتفعـت خلال شـهر ديسمبر2021 بنحـو 200 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.5% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 38.2 مليون برميل يوميًا.

وذكر التقرير، ارتفاع إمدادات الدول المنتجة مـن خارج أوبك والأعضاء في مجموعة أوبك+ بنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 13.9 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء فى منظمة أوبك، وهى أعضاء فى مجموعة أوبك+، بنسبة % 0.8 لتصل إلى نحو 24.3 مليون برميل يوميا.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للأسبوع السادس على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية.