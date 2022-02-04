شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: دعوة مديرى شركات عالمية لحضور فعاليات "مصر تستطيع بالصناعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا في إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية.

حضر الاجتماع قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والدكتورة منى الجرف، مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والسفير حازم خيرت، رئيس مكتب التعاون الدولي بالوزارة، كما حضر الاجتماع من قيادات وزارة الهجرة السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.



مسئولوا وزارتي التخطيط والهجرة

وخلال اللقاء قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال تطوير الصناعة بمختلف محاوره، كذلك ما تتطلبه الدولة من خبراء الصناعة المصريين بالخارج، مشيرة إلى أهمية الاستعانة بخبراء مصريين من دول صاحبة تجارب رائدة في مجالات تصنيعية مختلفة.

وأكدت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن "مصر تستطيع بالصناعة" يتوافق وأهداف برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة في أبريل الماضي ويضع الصناعة محورًا أساسيًا في إصلاح هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدة أهمية أن يتضمن المؤتمر جلسة حول ريادة الأعمال ينصب اهتمامها في إطار "صناعة رائد أعمال صناعي ناجح"، وبحث سبل ربط ريادة الأعمال بسلاسل التوريد، وكذلك التعرف على سياسات الدول في التمويل الصناعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الصناعات القابلة للتوسع والعمل على ربط الصناعات الصغيرة بالصناعات الكبيرة، كونها جزء رئيسي من هيكل التنمية المستدامة.

وأشارت "السعيد"، إلى أهمية الاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج، في المجالات المختلفة، وكذلك الاستفادة من خبرات ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة، ونقل خبرات الدول المشابهة لمصر في مجال التنمية الاقتصادية بأهم مكون لها وهو الصناعة.



وزيرتي التخطيط والهجرة

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يمثل حلقة وصل بين خبراء الصناعة المصريين بالخارج، ومختلف الجهات والوزارت المعنية بالداخل، من خلال مناقشة عدد من المحاور التي تأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، والسعي للاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج في مجالات تطوير صناعات الدواء، ومناقشة استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP 27، العمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

وأوضحت "مكرم"، أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى ضرورة أن تستعرض الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استراتيجية الدولة المصرية في التمويل الصناعي، وتغيرات ما بعد الجائحة، كما تستعرض فيها وزارة التخطيط خطة الدولة والجهود المبذولة في هذا الشأن.



اجتماع وزارتي التخطيط والهجرة

وأضافت وزيرة الهجرة، أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ستشهد لأول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية التي يعمل بها الخبراء المصريين، لحضور فعاليات "مصر تستطيع بالصناعة"، ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي.