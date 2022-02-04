شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" تعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان تقديم حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري.

وأوضح "بدوي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الشركة تستهدف فتح قنوات اتصال جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني بالقرى التي تشهد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وفي هذا السياق، عقد فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة عدة اجتماعات تنسيقية، بالتعاون مع ممثلي التضامن الإجتماعي بمركزي الصف وأطفيح، ضم "45" جمعية أهلية فعالة.

وتناولت الاجتماعات مناقشة آليات تعزيز سبل التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية من خلال تكوين لجان مجتمعية تستهدف كافة الفئات العمرية بقرى حياة كريمة، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على المشروعات القومية وأهميتها في تطوير الريف المصري.

كما ناقشت آليات عمل المسوحات المجتمعية بقرى حياة كريمة، ودورها في تقديم معلومات مجتمعية شاملة عن الأسر الأولي بالرعاية بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم، كما يمكن لقطاعات الدولة الأخرى الإستفادة من تلك المسوحات.

ويأتي ذلك في إطار الدور البارز الذي تمثله المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة، والتي من أهم أهدافها توفير خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لكافة المواطنين بالريف المصري.