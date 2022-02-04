شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر الأسعار الجديدة للبنزين..بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس طارق الملا رقم 139 لسنة 2022، بتحديد أسعار البنزين الجديدة، ويعمل به اعتبارًا من الساعة 9 اليوم الجمعة، كالتالي:

المادة الأولى: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 725 قرشًا.

المادة الثانية: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 850 قرشًا.

المادة الثالثة: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 950 قرشًا.