الاقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر الأسعار الجديدة للبنزين..بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس طارق الملا رقم 139 لسنة 2022، بتحديد أسعار البنزين الجديدة، ويعمل به اعتبارًا من الساعة 9 اليوم الجمعة، كالتالي: 

 

المادة الأولى: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 725 قرشًا.

 

 

المادة الثانية: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 850 قرشًا.

 

 

المادة الثالثة: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 950 قرشًا.

 

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة

قرار وزير البترول
قرار وزير البترول

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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