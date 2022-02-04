شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالتالي..
7.25 جنيه لتر البنزين 80 .
8.50 جنيه للتر البنزين 92 .
9.50 جنيه للتر بنزين 95 .
تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .