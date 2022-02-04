شكرا لقرائتكم خبر عن 522 مشروعاً لإنتاج ونقل واسـتـخدام الهيدروجين بـ540 مليار دولار حتى نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت العديد من الحكومات والشـركات اهتماما بالاستثمار في مشــاريع إنتاج الهيدرجين " الأزرق، الأخضر ، والأمونيا الزرقاء ، الخضراء " ، وتطبيقات استخدامه خاصة في قطاع النقل، الذي من المتوقع أن يشكل سوقاً واعداً للهيدروجين ، مع تسارع العديد من الدول في الإعلان عن خطط للتوسع في السيارات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الربع الرابع2021.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك "،أنه بنهاية عام 2021 ، بلغ إجمالي عدد المشـروعات و الخطط المعلنة لإنتاج ونقل واستخـدام الهيدروجين نحو 522 مشروعاً باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 540 مليار دولار ، وتتوزع تلك المشاريع في كل مناطق العالم تقريباً .

وأضاف التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك " أن أوروبا تستحوذ على العدد الأكبر منها بما يعادل نحو 50 % من إجمالي عدد المشاريع المعلنة ، لتؤكد أوروبا على ريادتها المستقبلية في هذا المجال ، تليها منطقة آسيا بنحو 23 % من إجمالي عدد المشاريع المعلنة لإنتاج الهيدروجين .

وتابع التقرير، أن تلك الخطط والمشاريع المعلنة، تعكس حجم الزخم والاهتمام الدولي من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية للاستثمار في مجال الهيدروجين ويصل إجمالي الطاقة التصميمية لمشاريع إنتاج الهيدروجين المزمع تنفيذها بحلول عام 2030 إلى نحو 30 مليون طن / السـنـة "ما يعادل نحو إجمالي الإنتاج العالمي الحالي من الهيدروجين النقي " ، والتي ستعتمد بنســبة 50 % على الكهرباء المولدة من مصـادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضـر ، والتي بدورها سـتتطلب تركيب 93 جيجاوات من أجهزة التحليل الكهربائي، أما الــ 50 % المتبقية فســتعتمد على أنواع الهيدروجين الأخرى منخفض الكربون "مثل الهيدروجين الأزرق" .