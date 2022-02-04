شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت صادرات مصر إلى الصين 118.7% عام 2021.. فى 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية إلى الصين تطورا ملحوظا عام 2021، حيث سجلت 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل583.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 118.7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 10.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وفيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية بين مصر والصين:

- ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.

- أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ 10 أشهر الأولى هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 885.1 مليون دولار، وفواكه بقيمة 80.9 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوانات بقيمة 59.5 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 48.8 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 27.5 مليون دولار.

- أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.5 مليار دولار.، وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 674.3 مليون دولار، وألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 547.1 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 267.8 مليون دولار.

- بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 200.3 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 142.2%.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 13.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 10.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 7.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 42.2 %.

- سجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة عام 2021.

- بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الصين طبقــا لتقـديـرات البعثة 7000 مصري حتى نهاية 2020، بينـمـا بلـغ عدد المصريين بالصين طبقاً للمسجلين بالبعثة 379 مصري.