شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» تعتمد 3 معايير رئيسة في شراكاتها التوسعية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» والرئيس التنفيذي يوسف البنيان، لـ (اليوم)، إن هناك ثلاثة معايير أساسية تدعم رؤية «سابك» بشراكاتها العالمية في العديد من دول العالم، مؤكدا أنها تسعى إلى أن يكون هناك تكامل وتجانس مع إستراتيجية الشركة متمثل في نوعية المنتجات، والحصول على تقنيات تدعم الوضع التنافسي المستقبلي، وأيضا المساعدة في التوسع من خلال برنامج النمو المستقبلي لها.

تحسن الأداء

وأضاف على هامش مؤتمر أمس، للإعلان عن النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من العام الماضي، أن الأداء المالي الجيد للشركة خلال هذا الربع، عكس المرونة التشغيلية، وتحسن أداء أسعار النفط كذلك، وذلك بعد زيادة الأسعار 7 % مقارنة بالربع الثالث وزيادة أكثر من 53 % مقارنة بـ 2020، وتحسن ظروف السوق، وأيضا التركيز على الانضباط الرأسمالي، مؤكدا التزام الشركة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050م، مبينا أن توزيع الأرباح للمساهمين خلال النصف الثاني من 2021 ارتفع بنسبة 29 % مقارنة بالنصف الأول لعام 2021.

وعلى صعيد التعاون الرامي لإيجاد القيمة بين «سابك» و«أرامكو»، قال البنيان إن هناك 6 محاور تتمثل في المشتريات والعمليات والصيانة وسلسلة الإمدادات والمبيعات والتسويق وتكامل الموارد الهيدروكربونية، موضحا أنه ومنذ إتمام التعاون بين الشركتين، باستحواذ أرامكو على 70 % من أسهم سابك وحتى نهاية العام الماضي، فقد حافظتا على نمو هذا التعاون بهدف تعزيز القيمة المترتبة محققة قيمة تراكمية بلغت 468 مليون دولار أمريكي، ما يعكس التزام «سابك» بتحقيق ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار من التعاون مع «أرامكو» بحلول عام 2025م.

أولويات أربع

وحدد البنيان أربع أولويات خلال مراجعة أداء العام الماضي، تتمثل الأولوية الأولى في التحول والإستراتيجية وذلك من خلال تحقيق القيمة من التعاون مع أرامكو وتحقيق الإستراتيجية ومبادرات الشركة، موضحا أن الأولوية الثانية تتحقق في ضبط التخصيص الرأسمالي، وثبات وزيادة توزيعات الأرباح والمحافظة على تصنيف ائتماني مستقل ومتميز، بينما تتمثل الأولوية الثالثة في الأداء التشغيلي، والرابعة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات والابتكار.

وأكد أن «سابك» عززت طموحاتها لمواجهة تغير المناخ بمواصلة تعزيز الاقتصاد الدائري، ودمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في إستراتيجيات أعمالها.

نتائج ومؤشرات

وأعلنت «سابك» أمس، نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2021م، حيث بلغت إيرادات الشركة 51.28 مليار ريال سعودي، بزيادة بنسبة 17 % مقارنة بالربع السابق، وزيادة بنسبة 56 % عن الربع نفسه من العام السابق، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 13.05 مليار ريال، بزيادة قدرها 17 % على أساس ربع سنوي و95 % على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أحجام المبيعات ومتوسط أسعار المنتجات.

وجاء في النتائج أيضا الدخل من العمليات للربع الرابع 8.63 مليار ريال، بارتفاع قدره 12 % عن الربع الثالث البالغ 7.70 مليار ريال، ومقارنة بالربع الرابع من 2020م الذي حقق 3.79 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح 4.93 مليار ريال، وهو أقل بنسبة 12 % من صافي الربح البالغ 5.59 مليار ريال في الربع السابق، وأعلى بنسبة 119 % مقارنة بصافي الربح البالغ 2.25 مليار ريال في الربع الرابع من 2020م.

إجراءات تحول

وأكملت «سابك» جميع إجراءات التحول لقطاع المغذيات الزراعية، وأطلقت شركتها الجديدة (سابك للمغذيات الزراعية) مستهدفة الريادة على الصعيدين الوطني والعالمي، في صناعة المغذيات الزراعية.