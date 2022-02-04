شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الامدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى 177 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر ديسمبر 2021 بنحو 177 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 98.4 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " ارتفاع إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.02 % ليصل إلى نحو 65.4 مليون برميل يوميا ، كما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.5 % لتصل إلى نحو 33 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، أنه فيمـا يخـص إمدادات مجموعـة دول أوبك + من النفط الخام فقد ارتفعـت خـلال شـهر ديسمبر 2021 بنحـو 200 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.5% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 38.2 مليون برميل يوميا.

وذكر التقرير، ارتفاع إمدادات الدول المنتجة مـن خارج أوبك والأعضاء في مجموعة أوبك+ بنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 13.9 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء فى منظمة أوبك، وهى أعضاء فى مجموعة أوبك+، بنسبة % 0.8 لتصل إلى نحو 24.3 مليون برميل يوميا.