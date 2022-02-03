شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» توقع مذكرة تفاهم لتوسعة خدمات البنية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة مركز البيانات العالمي، إحدى استثمارات شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم لتنسيق الأعمال، ودعم توسعة خدمات البنية الرقمية عن طريق استضافة توسعة مقسم الإنترنت الوطني، وتهدف المذكرة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي في المنطقة.

ووقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام بن عبدالله البسام، ورئيس مجلس إدارة شركة مركز البيانات العالمي المهندس وائل الغامدي.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في دعم توسعة مقسم الإنترنت السعودي في مراكز البيانات الخاصة بالشركة، وجذب الاستثمارات الرقمية واستقطاب الشركات العالمية في مجال نشر محتوى وخدمات الإنترنت الرقمية، ودعم توطين المحتوى والتقنيات، وتسهيل عملية الوصول إلى مركز البيانات؛ لإتمام الأعمال الفنية الخاصة بأجهزة مقسم الإنترنت السعودي أو أجهزة الجهات المرتبطة بالمقسم، وجلب محتوى وخدمات الحوسبة السحابية العالمية والشبكات الحكومية للارتباط بمقسم الإنترنت السعودي، وتحسين تجربة المستخدم عن طريق تمكين ارتباط جميع شركات الاتصالات الوطنية والوصول إلى مركز البيانات بشكل عادل، وتمكين تطوير وبناء شراكات إستراتيجية مع الجهات المحلية ذات العلاقة.

ويأتي ذلك بهدف تطوير البنية التحتية ورفع جودة وفعاليّة الخدمات الرقمية، والتعاون المشترك في توطين وبناء وتطوير المنصات الرقمية، وتقديم الدعم فيما يخص الخدمات اللوجستية المساندة؛ لتمكين توطين المحتوى والمنصات الرقمية، والتعاون المشترك في تمكين التطوير والابتكار في مجال التحول الرقمي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ضمن مجالات عمل الشركة.

ويهدف كلا الطرفين من توقيع هذه المذكرة التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، إلى تحقيق تعاون مثمر في مجالات العمل المشتركة، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وإلى دعم وتطوير البنى التحتية الرقمية ومراكز البيانات في المملكة، والاستفادة منها؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي في المنطقة، وإلى تحفيز وتشجيع توطين محتوى وخدمات الإنترنت في مراكز البيانات الوطنية، واستضافة أكبر شركات ومنصات تقديم المحتوى.