تفاهم بين «الطيران المدني» ومايكروسوفت في مجال التحول الرقمي

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ووقع المذكرة من جانب الهيئة المدير العام للتقنية والتحول الرقمي المهندس عبدالله الشايع، فيما وقعها من جانب الشركة المدير العام ثامر الحربي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات.
يذكر أن المذكرة تأتي ضمن أهداف استراتيجية قطاع الطيران المدني بتعزيز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي، الذي تحرص الهيئة على تفعيله مع المؤسسات والشركات الدولية المختصة في المجالات التقنية المتقدمة، حرصا منها على مواكبة أحدث ما تحقق من تطور في مجال التحول الرقمي، وتماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030.
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