شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مبادرة دعم ريادة الأعمال التقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستهدف المبادرة التي أعلن عنها وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا والرئيس التنفيذي المكلف للبرنامج المهندس نواف الحوشان، خلال مشاركته في المؤتمر، إلى تعزيز المواهب التقنية ومنظومة ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات، وبناء سوق ريادي فاعل في مجال تقنية المعلومات في المملكة، إضافة إلى زيادة عدد رواد الأعمال في مجال التقنية، من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي لهم عن طريق شركاء المبادرة، حيث سيتاح لرواد الأعمال المستهدفين الدخول في مسارات خاصة، صممت خصيصا لمساعدتهم في بدء نشاطهم في ريادة تقنية الأعمال، إما مع الشركات الناشئة عالية النمو، أو مع منصات الأعمال، ممثلة في استديو المشاريع الناشئة وحاضنات ومسرعات الأعمال المحلية والعالمية، إضافة لتقديم الاستشارات وفرص التطوير لرواد الأعمال، والاستفادة من المختبرات التقنية بما يحقق أهداف المبادرة.
يذكر أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» قد أنشئ لدعم وتسريع نمو قطاع تقنية المعلومات في المملكة وبميزانية تبلغ 2.5 مليار ريال كأكبر برنامج حكومي لدعم قطاع تقنية المعلومات في المنطقة.
وقد دشن خلال الفترة القليلة الماضية ثلاث مبادرات، يسعى من خلالها لتحقيق هدفه المتمثل في تنمية قطاع تقنية المعلومات؛ لتصبح المملكة رائدة عالميا في صناعة وتبني التقنية، وهي «تمويل نمو التقنية» و»تحدي البحث التقني»، و»طموح التقنية».
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مبادرة دعم ريادة الأعمال التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.