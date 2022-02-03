شكرا لقرائتكم خبر شهادة اعتماد لـ«منشآت» في البنية المؤسسية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الالكترونية «يسر»، كأول جهة حكومية في القطاع التجاري تحصل على هذه الشهادة بعد حصولها على المستوى الثالث من مستويات نضج البنية المؤسسية.

وتسلم محافظ «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، شهادة الاعتماد والتكريم المقدم من قبل هيئة الحكومة الرقمية، على هامش فعالية « ليب - Leap» العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث حققت «منشآت» هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA، المعدة من قبل برنامج «يسر» لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وباتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية، حرصا على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية والوطنية في جميع أعمالها. ويعكس هذا الإنجاز والمستوى الذي حققته منشآت، الممارسات المثلى التي تعتمدها للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة، إذ إن الشهادة تعد مثالا واضحا على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية.

ويسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والإسهام في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.