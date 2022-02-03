«البلدية والإسكان» توقع 3 مذكرات لتحسين منظومة المدن الذكية

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ووقع المذكرة من جانب شركة «موبايلي» الرئيس التنفيذي للأعمال المهندس ماجد العتيبي، حيث تهدف إلى تعزيز الحوكمة والتعاون الاستراتيجي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية التعاون في مجالات تطوير وتحسين منظومة المدن الذكية والمبادرات الرقمية، مع تحديد برامج التعاون وتطوير منظومة مراقبة المدينة، والإشراف على أعمال ومشاريع الأمانات القائمة حاليا، بالإضافة إلى بحث أوجه العمل المشترك في تطوير تطبيقات، وخدمات المدن الذكية، وفق أحدث الأنظمة المطبقة في هذا المجال.
ويشمل نطاق المذكرة مع (STC)، التي وقعها من جانب الشركة نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية المهندس فيصل البكري؛ بحث آلية تطوير النماذج المالية اللازمة، وذلك لتفعيل المبادرات الرقمية لدى الوزارة، ومناقشة أوجه التعاون المشترك عبر برنامج (U Inspire)؛ ما يسهم في إثراء حياة المجتمعات وتجارب العملاء، إضافة إلى ابتكار فعاليات تسعى إلى رفع مستوى جودة الحياة، والعمل كذلك على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة.
ومثل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل «تحكم» في التوقيع؛ رئيس مجلس المديرين عبد العزيز بن إبراهيم النويصر، حيث تأتي المذكرة سعيا من الوزارة لتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية؛ عبر إيجاد منصة لحلول المواقف والإنارة الذكيتين، بالإضافة إلى إدارة الحاويات، وغيرهما من الخدمات التي تسهم في رفع جودة الحياة.
وتشهد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولاً رقميًا في المجالات كافة، وذلك تعزيزا للتحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفق منظومة رقمية مستدامة.
3 مذكرات:
- «موبايلي»: تعزيز الحوكمة والتعاون الاستراتيجي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية التعاون في مجالات تطوير وتحسين منظومة المدن الذكية والمبادرات الرقمية.
- (STC): التعاون عبر برنامج (U Inspire)؛ مما يسهم في إثراء حياة المجتمعات وتجارب العملاء، إضافة إلى ابتكار فعاليات تسعى إلى رفع مستوى جودة الحياة، والعمل على تفعيل منهجية الابتكار
- «تحكم»: تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية؛ عبر إيجاد منصة لحلول المواقف والإنارة الذكيتين، وإدارة الحاويات، وغيرهما من الخدمات التي تسهم في رفع جودة الحياة.
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