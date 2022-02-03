شكرا لقرائتكم خبر «ابتداء» منصة موحدة توفر جميع الخدمات لمستثمري الصناعة والتعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف منصة «ابتداء»، خلال أعمال معرض «السعودية الرقمية» الذي يقام على هامش المؤتمر التقني الدولي LEAP، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله الغامدي ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان.

وتهدف منصة «ابتداء» إلى توفير جميع الخدمات للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين من خلال منصة موحدة، تخدم جميع الشركاء وقطاعات الأعمال؛ لتسهيل الوصول للخدمات الرقمية الصناعية والتعدينية بشكل ميسر وسريع، وتقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة، من خلال منصة رقمية موحدة تخدم المستثمرين وقطاع الأعمال.

وتسهم منصة «ابتداء» في الارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع توجهات المملكة لحوكمة الإجراءات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية، وخطط الوزارة ومنظومة الصناعة والتعدين؛ لتحقيق وتطوير التواصل الفعال مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، ولتحفيز المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، واختصار الوقت والجهد، وتحسين رحلة الشريك من خلال إيجاد حلول شاملة للخدمات الرقمية، تسهم في تطوير ونمو الاستثمار في التقنيات، وبناء بيئة رقمية مستدامة لقطاعي الصناعة والتعدين. وتأتي منصة «ابتداء» لتحقيق عدد من المكتسبات السريعة، كتكامل وتوحيد الجهود لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتسهيل عملية طلب المنتجات من خلال منصة واحدة، تمثل واجهة لخدمات منظومة الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى تقديم المعلومات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاع.

أهداف منصة «ابتداء»

