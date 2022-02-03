«ابتداء» منصة موحدة توفر جميع الخدمات لمستثمري الصناعة والتعدين

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وتهدف منصة «ابتداء» إلى توفير جميع الخدمات للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين من خلال منصة موحدة، تخدم جميع الشركاء وقطاعات الأعمال؛ لتسهيل الوصول للخدمات الرقمية الصناعية والتعدينية بشكل ميسر وسريع، وتقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة، من خلال منصة رقمية موحدة تخدم المستثمرين وقطاع الأعمال.
وتسهم منصة «ابتداء» في الارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع توجهات المملكة لحوكمة الإجراءات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية، وخطط الوزارة ومنظومة الصناعة والتعدين؛ لتحقيق وتطوير التواصل الفعال مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، ولتحفيز المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، واختصار الوقت والجهد، وتحسين رحلة الشريك من خلال إيجاد حلول شاملة للخدمات الرقمية، تسهم في تطوير ونمو الاستثمار في التقنيات، وبناء بيئة رقمية مستدامة لقطاعي الصناعة والتعدين. وتأتي منصة «ابتداء» لتحقيق عدد من المكتسبات السريعة، كتكامل وتوحيد الجهود لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتسهيل عملية طلب المنتجات من خلال منصة واحدة، تمثل واجهة لخدمات منظومة الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى تقديم المعلومات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاع.
أهداف منصة «ابتداء»
- خدمة جميع الشركاء وقطاعات الأعمال.
- تسهل الوصول للخدمات الرقمية الصناعية والتعدينية.
- تقدم تجربة أكثر مرونة من خلال منصة رقمية موحدة.
- ترتقي بجودة الخدمات بما يتوافق مع توجهات المملكة.
- توحد قنوات تقديم الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية.
- تواكب خطط الوزارة ومنظومة الصناعة والتعدين.
- تحقق التواصل الفعال مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة.
- تحفز المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين.
- تحسن رحلة الشريك من خلال حلول شاملة للخدمات الرقمية.
- تسهم في تطوير ونمو الاستثمار في التقنيات
- تدعم بناء بيئة رقمية مستدامة لقطاعي الصناعة والتعدين.
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