شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تنظم زيارة لمحطة معالجة صرف الشرقية لاستعراض تكنولوجيا البيوبلوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، زيارة ميدانية لمحطة معالجة صرف صحى أبوكبير بمحافظة الشرقية، لمهندسى الشركات التابعة ضمن فعاليات الدوره التدريبة الخاصة بتطبيق تكنولوجيا البيوبلوك لمعالجة مياه الصرف الصحى بالقرى المصرية، تحت رعاية وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إطار تدريب ورفع كفاءات قدرات العاملين بالقطاع.

وتناولت الزيارة شرح تفصيلى عملى لكافة مكونات المحطة، والتى تطبق تكنولوجيا البيوبلوك، وإيضاح كافة الجوانب الفنيةحول أداء المنظومة واجراءات التشغيل والصيانة القياسية التى تحقق استدامة للمشروع.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تتبنى الافكار الجديدة والمبتكرة والتكنولوجيات والتقنيات الحديثة، ليتم تقيمها وتحديد أوجه الاستفادة منها وإمكانية توطين تلك التكنولوجيات، مع الاهتمام ببناء القدرات ورفع كفاءة العاملين فى المجالات والتخصصات الإدارية والفنية المختلفة، مشيرا أن التدريب المكثف يضمن كفاءة ومقومات النجاح لتلك التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياه كريمه " والتي تهدف إلي تغطيه الصرف الصحي للقرى خلال 3 سنوات، فإن الشركة القابضة تسعي جاهده لاستنباط وتوطين تكنولوجيات معالجه الصرف الصحي المبتكرة والجديدة من خلال برامج مكثفه لإعداد الكوادر الفنية المدربة لتشغيل وصيانة محطات معالجه الصرف الصحي وكذلك المتابعة المستمرة لتقييم كفاءة المحطات من خلال معامل مرجعية بالقاهرة ومركزية بالمحافظات للتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة وإمكانيه إعاده استخدام مياه الصرف الصحي المعالج طبقا للكود المصري.

وأضاف أن وحده المشروعات " PMU " بوزارة الإسكان، وبتوجيه ودعم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، نجحت في نقل تكنولوجيا معالجه الصرف الصحي بنظام "البيوبلوك " تتميز بكفاءة المعالجة واستهلاك الطاقة ومحدودية المساحة المطلوبة، وتم تنفيذ عدد 3 محطات معالجه في محافظات البحيرة ، الشرقية وجاري تنفيذ 5 محطات في محافظات آخرى.

وأكد الدكتور رفعت عبد الوهاب استشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية إعداد كوادر فنية مدربة لتشغيل وصيانه محطات المعالجة لضمان الحفاظ على الأصول وإستدامة كفاءه التشغيل والتوافق مع القوانين واللوائح المنظمه سواء للصرف الآمن على المجارى المائيه أو إعاده الإستخدام طبقا للكود المصرى 501-2015 .

وأشار إلى أن برنامج الدورة التدريبية اليوم في غاية الأهمية ويحتوى على محاضرات متخصصه من الشركة القابضة لتقييم المحطات القائمة والشركه اليونانيه و ممثلها فى مصر للرد على كافه التساؤلات والأستفسارات ، يتبعه زياره إلى محطه أبوكبير لمعالجه الصرف الصحى والتى تعمل بنظام البيوبلوك.

واضاف أن ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة لدعم كل ما هو جديد فى كافة القطاعات المختلفة وحرصا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الارتقاء والمضى قدما نحو البحث عن التكنولوجيات الحديثة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وكانت الشركة القابضة قد عقدت ورشة عمل عن تكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحى بحضور الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق لشىون البنية الاساسية، والدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب الأسبق، ورؤساء الشركات التابعة ببنى سويف ودمياط والشرقية والغربية وكفر الشيخ.