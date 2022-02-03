شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: 13 مليون وحدة سكنية فى مختلف محافظات مصر تم توصيلها بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس، 3-2-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها 13 مليون وحدة سكنية فى مختلف محافظات مصر تم توصيلها بالغاز و الضرائب: 8472 شركة رفعت الوثائق على منظومة الفاتورة الإلكترونية..وغيرها

13 مليون وحدة سكنية فى مختلف محافظات مصر تم توصيلها بالغاز

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022، مما أدى إلى تحقيق وفرا يقدر بحوالى 234 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة في دعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

الضرائب: 8472 شركة رفعت الوثائق على منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم تطبيقها على مراحل، مطالبًا الشركات الملزمة سرعه الإنضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021، وسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 فبراير الجارى .

الرئيس اليمنى الأسبق يزور المتحف القومى للحضارة المصرية.. صور

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