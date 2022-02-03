شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 40.5 ألف عدد المتدربين ببرامج القومى للحوكمة لبناء وتطوير القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أول اجتماع لمجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة – خلال 2022 بصفتها رئيس مجلس الأمناء.

وحضر الاجتماع الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد.وكامل اعضاء مجلس الامناء عبر خاصية الفيديو كونفراس.

وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع إن الدور الفاعل والمتميز الذي يضطلع به المعهد يأتي في ضوء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم، مشيرة إلى تبني المعهد نهجًا جديدًا يقوم على التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على تطوير ما يقدمه من خدمات بالاستفادة من التقدم التكنولوجي، ومواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية الاحتياجات المصرية من الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة شريفة شريف أنشطة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في التدريب وتطوير القدرات البشرية، مشيرة إلى أن المعهد قام مؤخرًا بعقد اتفاقيتي توأمة مع كلا من المعهد القومي للإدارة العامة INAP بأسبانيا، وكلية هيرتي للحوكمة بألمانيا؛ وذلك في مجالات تنمية القدرات والتدريب والأنشطة البحثية والاستشارية.

وأشارت شريف إلى أن إجمالي عدد المتدربين في برامج المعهد لبناء وتطوير القدرات 2020-2021 بلغ 40.500 متدرب، كما بلغ عدد البرامج التدريبية 576 برنامج منهم 17 برنامج تم تنفيذهم خارج الجمهورية، بإجمالي عدد ساعات تدريبية وصلت إلى أكثر من 16 ألف ساعة، ووصلت نسبة المتدربات الإناث إلى 56% أي 22.151 متدربة مقابل 44% للمتدربين الذكور بعدد 18.349 متدرب.

وحول أهم البرامج التي قدمها المعهد؛ قالت الدكتورة شريفة شريف إن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية على المستوى المحلي وفي القارة الأفريقية كذلك، مشيرة إلى برنامج القيادات النسائية المصرية والذي وصل عدد المتدربات به إلى 3873 سيدة تمثلن 12 محافظة، مؤكدة أن المعهد يهدف إلى تغطية المحافظات الـ27 خلال 2022، كما تم تقديم برنامج "هى لمستقبل رقمي" لتدريب السيدات على مبادئ الحاسب الآلي بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.

وعلى مستوى القارة الأفريقية؛ أشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى برنامج القيادات النسائية الأفريقية والذي تم تنفيذ النسخة الأولى منه وتدريب 100 قيادة نسائية من 35 دولة أفريقية، والنسخة الثانية والتي تمت Online لتدريب 112 سيدة من 37 دولة أفريقية.

وحول مبادرات وآليات التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والحوكمة، أوضحت الدكتورة شريفة شريف أنه تم عقد مبادرة "كن سفيرًا" لنشر الوعي بالتنمية المستدامة، مشيرة إلى تدريب نحو 1100 شاب وشابة خلال 2020-2021، بالإضافة إلى تدريب عدد من أفراد القطاع الخاص والإعلاميين، ومستهدف تدريب نحو 500 موظف من قيادات القطاع الحكومي خلال 2022. كما أشارت إلى مختبر الابتكار المستدام كأول مختبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يتم بالتعاون مع حاضنة أعمال جامعة القاهرة بهدف احتضان الابتكارات والمشروعات الناشئة التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت شريف أن المعهد يؤمن بقيمة تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجالات الإدارة والحوكمة والارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإداري، مشيرة إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات محلية ودولية متميزة لتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، وصلت إلى 22 شراكة جديدة خلال 2021.