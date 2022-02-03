شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 89.13 دولار لبرنت و87.79 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 89.13 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.79 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتى الدكتور محمد الفارس إن الطلب العالمى على النفط يشهد تعافيا مستمرا في ظل الأجواء الحالية الإيجابية وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي واستمرار حركة السحوبات من المخزونات النفطية.

وأشار الفارس أمس، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين الـ37 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والـ25 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي - إلى وجود محاذير تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق في ظل المتحورات الجديدة لجائحة (كوفيد 19) وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم متوقعا ان "تأثيرات متحور (أوميكرون) ربما تكون طفيفة في ظل التوسع في توزيع اللقاحات".

وتشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يناير 2022 إلى 83.58 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 12.4% مقارنة بالشهر السابق كما تشير تقديرات المنظمـة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سـلة خاماتها فى عام 2021 إلى 69.89 دولار للبرميل، أى بنسبة زيادة تبلغ 68.5% مقارنة بعام 2020 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 7.5 % ( 6 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق ، ليصل إلى 74.4 دولار للبرميل.

وتابع التقرير، أن الانخفاض كان مدفوعاً بتراجع حاد في أسواق العقود الآجلة وسط مخاوف بشأن ارتفاع قياسـي فـي عـدد حالات الإصابة بالمتحور Omicron سريع الانتشار من فيروس كورونا ، بما في ذلك العديد من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط ومع ذلك ، ظلت أساسيات سوق النفط الفعلية قوية نسبياً .

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للأسبوع السادس على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية.