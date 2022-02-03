شكرا لقرائتكم خبر عن «مراكز» تنضم إلى «ڤاليو» في رعاية هنا جودة.. أصغر بطلة مصرية في تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رعاية «مراكز» و«ڤاليو» تتضمن سلسلة من المعسكرات والبطولات القادمة للبالغين والصغار في فرنسا وألمانيا وعمان وقطر وسلوفينيا

أعلنت شركة «مراكز»، أحد أكبر المطورين العقاريين متعددي الاستخدامات في مصر، انضمامها إلى «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لرعاية هنا جودة، أصغر بطلة مصرية في تنس الطاولة والمصنفة الأولى عالميًا تحت سن 15 عامًا و17 عامًا، ورقم 4 تحت 19 عاماً. وتقوم «ڤاليو» برعاية هنا منذ عام 2020، وتنضم مراكز هذا العام لرعاية البطلة في العديد من المسابقات القادمة.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد بدراوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «مراكز»، عن اعتزازه برعاية ودعم هنا جودة وأضاف: "إنّ رعاية الرياضة والمواهب الرياضية الشابة ليس بالأمر الجديد على شركة مراكز، ودعمنا لهنا جودة، البطلة الشابة الواعدة والموهوبة هو يتوافق تمامًا مع رؤية مراكز حيث نهتم كثيرًا بدعم الرياضيين والابطال في كافة المجالات، كما تتضمن جميع مشروعاتنا العقارية منشآت وتجهيزات للعناية باللياقة البدنية والصحة لكل عملائنا. إنني شخصيًا أتمنى كل التوفيق للاعبة الناشئة هنا، ونتطلع لإحرازها بطولات عالمية وحصولها على لقب أفضل لاعبة تنس الطاولة على مستوى العالم. في الوقت نفسه، يسعدنا الشراكة مع «ڤاليو»، حيث نتعاون معًا في دعم المواهب الرياضية ونبحث عن فرص لتمكينهم ودعمهم بشكل مستمر".

تجدر الإشارة أن «مراكز» و«ڤاليو» شركاء منذ فترة طويلة، وسبق لهما التعاون في العديد من الحملات كان آخرها إطلاق شقلباظ “Sha2labaz” في مول العرب، بالإضافة لعروض مول طنطا.

ومن جانبه أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»: "يسعدنا أن نواصل دعمنا للبطلة هنا جودة، النجمة العالمية الشابة التي تجعلنا جميعًا فخورين. كانت «ڤاليو» هي الراعي الأول لهنا ويسعدنا أن نكمل الرحلة معها. ويسعدنا أيضًا أن تنضم إلينا «مراكز» هذا العام في رعاية هنا، حيث يمكننا معًا تقديم المزيد من الدعم والتشجيع والتحفيز لها، حتى تتمكن من تحقيق المزيد من البطولات والتميز في هذه الرياضة. لا يمكن أيضًا إنكار أن الرياضة تُعد من أهم المجالات التي نحرص على دعمها والمساهمة في نموها. علاوة على ذلك، تلتزم «ڤاليو» بدعم وتمكين المواهب الشابة، فهم قادة المستقبل في كل المجالات".

الجدير بالذكر أنّ «مراكز» من أهم الشركات الداعمة للصحة واللياقة والرياضة في السوق العقاري المصري، حيث سبق للشركة رعاية العديد من الرياضيين المصريين، وشاركت في تشجيع وتمكين الشباب والترويج للرياضة، من خلال إقامة العديد من المنشآت الرياضية والاهتمام باللياقة البدنية في مشروعاتها، حيث كانت أول شركة تقيم مضمارًا للركض بطول 400 متر في مصر داخل مول العرب، هذا بالإضافة لنوادي اللياقة البدنية والمنشآت وصالات الألعاب الرياضية في مشروعات الشركة بشكل عام، انطلاقًا من دعم الشركة لأسلوب الحياة الصحي داخل المجتمعات التي تطورها، والحرص على رعاية ودعم اللياقة البدنية والرياضيين.

من ناحية أخرى، احتفظت «ڤاليو» بمكانتها كشركة رائدة في السوق في حلول BNPL، حيث تعمل كمنصة يمكن من خلالها للمستهلكين الوصول بسهولة إلى حلول التمويل عبر مختلف القطاعات. وبعد أن نجحت الشركة في تطوير خدماتها في مجال البيع بالتجزئة، تلتزم «ڤاليو» برعاية العديد من القطاعات الهامة الأخرى بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والعقارات وتمويل الأندية الرياضية وغيرها. تعزز «ڤاليو» أيضًا العديد من المبادرات مثل برنامج "عائلة ڤاليو" وبرنامج "معاك" لتمويل الشباب، انطلاقًا من التزامها في تلبية احتياجات القطاعات الأكثر احتياجًا في السوق المصري، وهو ما يعكس تركيز الشركة على تلبية احتياجات العملاء في جميع الأوقات.