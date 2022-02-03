شكرا لقرائتكم خبر إطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية لشركتي المتكاملة وشبكات المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، على هامش فعاليات أعمال المؤتمر التقني الدولي «LEAP22» العالمي، عن الإطلاق التجاري لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية «MVNO»، لكل من «شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة» و»شركة شبكات المستقبل للاتصالات»، ليصبح عدد الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية «MVNO» أربع شركات منذ إتاحة هذه النوعية من التراخيص. وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنظيم والمنافسة المهندس عمر الرجراجي، أن الإطلاق التجاري لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يأتي بعد منح الشركتين الرخص اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت في المملكة، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة التي تشمل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون امتلاك مقدم الخدمة الافتراضي لأي أبراج أو ترددات.



كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية لشركتي المتكاملة وشبكات المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.