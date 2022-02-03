شكرا لقرائتكم خبر استثمار 1.1 مليار دولار في برنامج Ignite للارتقاء بالمحتوى الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مؤتمر LEAP22 برنامج Ignite الجديد لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، باستثمارات جديدة لدعم الجيل التالي من الاتصالات والبنية التحتية، إضافة إلى شراكة جديدة ستشهد افتتاح «تريند مايكرو» لمقرها الإقليمي في مدينة الرياض.

ويسعى برنامج Ignite إلى مضاعفة حجم سوق المحتوى الرقمي في المملكة إلى ثلاثة أضعاف في مجال الألعاب والصوت والفيديو والإعلان، ويدعم البرنامج استثمارات بقيمة 1,1 مليار دولار، تشمل حوافز تضم الدعم المالي للشركات المحلية والإقليمية والدولية والشركات الناشئة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وبرامج تنمية المواهب وتحسين السياسات واللوائح الجديدة لتمكين القطاع من النمو بوتيرة أسرع.

ويعد البرنامج والاستثمارات الجديدة جزءا من خطط المملكة لتسريع وتيرة نشاطات منظومتها الرقمية الشاملة وتسخير موقعها في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصبح اقتصادا رقميا دوليا رائدا.

وكشف مجلس المحتوى الرقمي عن إطلاق برنامج Ignite الجديد الذي من شأنه أن يحول المملكة إلى مركز رائد لمحتوى الترفيه الرقمي والإنتاج الإعلامي، ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء منظومة شاملة لجذب شركات المحتوى الرقمي وتعزيز نمو قطاع المحتوى والإعلام المحلي.

3 مجالات

وستتوفر الدورات التدريبية في ثلاثة مجالات هي: الألعاب الالكترونية، الأفلام والإعلانات الرقمية، لتدريب أكثر من 4,400 مشارك خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستضمن برامج التدريب أن تقوم المملكة بتطوير مجموعة المهارات التي يتطلبها القطاع ومنح الشباب السعودي المهارات التي من شأنها أن تحسن فرص العمل لديهم.

وسيشمل البرنامج صندوقا استثماريا للأفلام سيخصص لتعزيز البنية التحتية وتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام المنتجة محليا، إضافة إلى صندوق آخر سيركز على الألعاب الالكترونية وتطويرها وإنشاء البنية التحتية المطلوبة، مثل استوديوهات الألعاب الالكترونية.

ومن أجل زيادة جذب الشركاء المحليين والدوليين إلى برنامج Ignite، تعمل المملكة على تعزيز تدابير حماية الملكية الفكرية، وسيتمكن الشركاء الدوليون والمحليون من الاستفادة من الجهة الواحدة الشاملة التي تشرح عملية الاستثمار المبسطة في اقتصاد المحتوى الرقمي السعودي.

مقر إقليمي

بدورها أعلنت «تريند مايكرو» إطلاق مقرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة الرياض، وبحيرة بيانات الأمن وغيرها من الاستثمارات في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 50 مليون دولار، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز التزام «تريند مايكرو» لحماية الشركات الخاصة والعامة في المملكة وجميع أنحاء المنطقة.

وكشفت «تريند مايكرو» عن بحيرة بيانات الأمن السحابي (البرامج كخدمة SaaS) وتقنيات أمن الأجهزة الطرفية وأمن الشبكات، إضافة إلى حلول الكشف والاستجابة الموسعة التي سيتم توفيرها محليا من داخل المملكة، وتعد «تريند مايكرو» أول شركة عالمية للأمن السيبراني تطلق مقرها الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبحيرة البيانات السحابية المحلية في المملكة.

وتعد بحيرة بيانات الأمن الرقمي مستودعا مركزيا يهدف إلى حفظ وإدارة جميع السجلات أو مصادر البيانات الأخرى ذات الصلة بشؤون أمن الشركات، وتوفر هذه البحيرة مكانا واحدا وشاملا يمكن من خلاله تخزين بيانات الأمن الرقمي وتحليلها والبحث عنها واستخدامها.