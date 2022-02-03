هواوي تفتتح أكبر متجر رئيس دولي في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين متجر الشركة الجديد في الرياض، الذي يعد أكبر متجر رئيس دولي، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر ، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا بابلو نينغ، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية إريك يانغ، وعدد من كبار المديرين التنفيذيين، وذلك على هامش مؤتمر LEAP التقني الدولي.

وتبلغ مساحة المتجر أكثر من 2000 متر مربع ويتميز بتصميم بسيط، وسيتمكن زوار متجر هواوي الرئيس الجديد من الاستمتاع بتجربة غنية كاملة المعالم مع عروض غامرة لأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية من هواوي في شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة.

وتتماشى رؤية هواوي الاستراتيجية مع رؤية المملكة 2030 لجذب المزيد من الأعمال، وتمكين نقل المعرفة المستمر والإسهام في تطوير قطاع التجزئة في المملكة. وأكد وزير الاستثمار أن حكومة المملكة مستمرة في مواصلة جهودها الداعمة لتحول الاقتصاد الرقمي بوتيرة سريعة، وذلك على مستوى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، والاستفادة من المزايا التي تمتلكها المملكة من خلال موقعها الجغرافي المميز والقدرة التنافسية والتنوع الثقافي والحضاري وعلى ضوء ذلك، ترحب المملكة بشركة هواوي وبتوسع تواجدها محليا وإقليميا».

بدوره، قال رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا بابلو نينغ «أنشأنا هذا المتجر في الرياض كمكان مخصص للقاء للمستهلكين ومحبي التقنية وتجربة أحدث التطورات في تكنولوجيا المستهلك، كما قامت هواوي بإنشاء منطقة خاصة في المتجر للحياة السلسة للذكاء الاصطناعي، ما يتيح للعملاء فرصة لاستكشاف هذه الحياة التي تبشر بها الاتصالات وإنترنت الأشياء».