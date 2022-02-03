السعودية تدشن تقنية 6e- بسرعة نقل بيانات 5 أضعاف الجيل الحاليWiFi

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت السعودية الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e، الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز 5 أضعاف الجيل الحالي من تقنيات الـواي فاي، إلى جانب قدرات مضاعفة في استيعاب أعداد المستخدمين، لتصبح المملكة بذلك الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية WiFi.

كما أجرت على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي LEAP22 الذي تستضيفه المملكة واختتم أعماله في العاصمة الرياض أمس، أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية LEO Satellite» « على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونجاحها في توفير حلول مبتكرة وفعالة لتغطية المناطق النائية، بالإضافة إلى عزمها عقد مزاد جديد للترددات المتاحة لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، أن تقنية WiFi-6e ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2.4 جيجابت/ثانية، كما ستمكن المملكة من الريادة في تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بما يعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة، حيث من المتوقع أن تتضاعف إسهامات تقنيات الواي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف، وذلك ارتفاعا من 4.7 مليارات دولار في عام 2021م إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تبني شبكات المستقبل المعتمدة على تقنيات ومكونات أرضية وفضائية متداخلة كتقنية « LEO Satellite»، ما يعزز استفادة المملكة من اقتصاد الفضاء وتكامله مع الاقتصاد الرقمي.

وأضاف التميمي أن الهيئة ستعقد مزادا جديدا للترددات خلال النصف الأول من هذا العام، الذي سيجعل المملكة الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة .

تقنية WiFi-6e







تتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2.4 جيجابت/ثانية



تمكن المملكة من الريادة في تبني التقنيات الرقمية الحديثة (الواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء)



تسهم التقنيات في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من 4 أضعاف، ارتفاعا من 4.7 مليارات دولار في 2021م إلى 18 مليار دولار في 2030



تقنية «LEO Satellite»





شبكات المستقبل المعتمدة على تقنيات ومكونات أرضية وفضائية متداخلة



تكفل انتشار التغطية بموثوقية لمستخدمي تقنيات الاتصالات المختلفة



تعزز استفادة المملكة من اقتصاد الفضاء وتكامله مع الاقتصاد الرقمي



مزاد للترددات خلال النصف الأول 2022