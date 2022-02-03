«كاوست» تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية « كاوست» في فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «LEAP» التقني الدولي تحت شعار «عين على المستقبل»، الذي تستضيفه الرياض، من خلال رعايتها لمسابقة الشركات الناشئة الحصرية «روكيت فيول»، وبحلقة نقاش مع شركة «إريكسون» بعنوان «تقنية الاتصالات 5G تمهيد الطريق للصناعة « ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر.

وأوضح نائب رئيس كاوست للابتكار الدكتور كيفن كولين أن مشاركة الجامعة تركز على جذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة والتي تمتلك «كاوست» سجلا متميزا في تطوير هذه الشركات، وكذلك الانخراط مع المتحدثين الدوليين البارزين في المناقشات البناءة والهادفة التي ستتناول أهم القضايا العالمية وتطرح حلولا للتحديات الكبيرة التي تمر بها البشرية. وتسعى «كاوست» من خلال مشاركتها لإتاحة الفرصة لأفضل المبتكرين وأصحاب الأفكار التجارية الواعدة المشاركين في المؤتمر للانضمام إليها، عبر جذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتطورة إلى المملكة، الأمر الذي سيعزز مكانة المملكة ودورها كمركز للتكنولوجيا والابتكار في العالم، ويتضح هذا جليا من خلال عدد الشركات الناشئة في الجامعة المشاركة في المؤتمر والذي يتجاوز عددها 15 شركة.

وتتيح «كاوست» للمشاركين والحضور التعرف على البرامج العالمية التي تقدمها في مجال تطوير ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على القدرات الهائلة للجامعة وما تمتلكه من تقنيات وحلول متطورة وأبحاث أكاديمية عالية المستوى تجعلها في صدارة المؤسسات البحثية الوطنية المعنية بتنويع اقتصاد المملكة وتحقيق رؤية 2030 الطموحة.