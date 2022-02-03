شكرا لقرائتكم خبر 119 % زيادة في أرباح سابك بالربع الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة سابك صافي أرباح في الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 4.93 مليارات ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 119% مقارنة بصافي الربح البالغ 2.25 مليار ريال في الربع الرابع من 2020.

وبلغت إيرادات الشركة 51.28 مليار ريال بزيادة 17% مقارنة بالربع السابق، وزيادة بنسبة 56% عن السنة السابقة.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 13.05 مليار ريال، بزيادة قدرها 17% على أساس ربع سنوي و95% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أحجام المبيعات ومتوسط أسعار المنتجات.

فيما بلغ الدخل من العمليات للربع الرابع 8.63 مليارات ريال بارتفاع قدره 12% عن الربع السابق البالغ 7.70 مليارات ريال، مقارنة بالربع الرابع من عام 2020م الذي شهد تحقيق 3.79 مليارات ريال.

مرونة تشغيلية

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن «سابك» حققت أداء قويا في الربع الرابع مدفوعا بالمرونة التشغيلية وارتفاع أسعار معظم المنتجات الرئيسة، كما حققت على مدار عام 2021م أداء ماليا قويا، مدعوما بتحسن ظروف السوق والتركيز على الانضباط الرأسمالي، مؤكدا التزام الشركة بالاستدامة من خلال استراتيجيتها الرامية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مبينا أنها عززت طموحاتها لمواجهة تغير المناخ بمواصلة تعزيز الاقتصاد الدائري، ودمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيات أعمالها.

إطلاق منتجات

وشهد الربع الرابع وصول سابك إلى إنجازات جديدة على صعيدي الاستدامة والابتكار، حيث أطلقت العديد من المنتجات الدائرية التي حصلت على اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون، ومن أبرز هذه المنتجات الميثانول الدائري من مصنع (ابن سينا) التابع لها في المملكة، والباقة الجديدة من راتنجات (ألتيمTM) الحيوية، ومادة البولي ثيراميد الرائدة، والبوليمرات المعاد تدويرها كيميائيا من البلاستيك الذي كان ينتهي به المطاف في المحيطات.

زيادة 16%وحققت سابك زيادة قدرها 16% في القيمة التقديرية لعلامتها التجارية لتصل إلى 4.67 مليارات دولار.

وأسهمت هذه الزيادة التي أكدتها تقارير وكالة الاستشارات المستقلة «براند فاينانس» في احتفاظ سابك بالمرتبة الثانية ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في صناعة الكيماويات، ومكانتها بين أفضل 500 علامة تجارية عالمية.