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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية تسلمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من هيئة الحكومة الرقمية، حيث تسلم الرخصة مستشار محافظ الهيئة المهندس سلطان أبو خشيم من محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان وبحضور محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد القصبي. وتهدف الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية التي أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية إلى إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مما يفتح آفاقا جديدة للإبداع في إنتاج البرمجيات الحديثة وبموثوقية عالية. يذكر أن المواصفات السعودية تصدرت نتائج مؤشر التحول الرقمي حيث حققت المركز الأول بين الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي لعام2021 من هيئة الحكومة الرقمية، كما تمكنت من تحقيق نسبة 100% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية، وبذلك تكون المواصفات السعودية واصلت تميزها كونها تصدرت قائمة القطاع المالي والتجاري في القياس السابع والثامن والتاسع على التوالي.

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