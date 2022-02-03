مجلس إدارة

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وأكد الرزيزاء عزمه ومجلس الإدارة الجديد على استكمال مسيرة المشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة، واستمرار الغرفة في رعاية قطاع الأعمال وتقديم خدمات رائدة ومتميزة ومبتكرة تلبي تطلعات رجال وسيدات أعمال المنطقة، وما يحقق بدوره مشاركة واسعة لقطاع الأعمال في بنية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى مضي الغرفة في دعم وتطوير العمل الاقتصادي والتنموي لقطاع الأعمال والعمل كمنصة لتعزيز فرص التواصل في الداخل ومع الخارج، والمساهمة في توفير بيئة اقتصادية محفزة للأعمال، وتمكين المنشآت الاقتصادية على أنواعها في مختلف محافظات المنطقة، والعمل على خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات المشتركين من رجال وسيدات الأعمال.
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