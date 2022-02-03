ألدينام البريطانية ثالثة مدرسة عالمية تفتح في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عقد شراكة مع «مجموعة ألدينام التعليمية» - التي تعد إحدى أعرق المدارس البريطانية ويبلغ عمرها 425 عاما -، لافتتاح أول مدرسة لها في مدينة الرياض، وستكون بذلك ثالث مدرسة عالمية تؤسس مقرا لها في العاصمة ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية التابع للهيئة الملكية للمدينة.

وستفتح مدرسة «ألدينام» أبوابها للطلاب مطلع العام الدراسي المقبل، سبتمبر 2022، وستدشّن في المرحلة الأولى مدرستها الابتدائية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 عاما، ثم سيتبعها افتتاح مدرسة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 18 عاما.

وقال رئيس قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس مازن تمار «نعمل في مدينة الرياض على بناء مستقبل واعد للجميع، حيث تتميز مدارس ألدينام بتراث مرموق والتزام بتقديم أفضل الممارسات العالمية في التعليم، كما تعد جزءا من المؤسسات التعليمية المتميزة عالميا التي تعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على جلبها لتوفير مستوى عالمي من التعليم للمواطنين والمقيمين».

وأضاف «تتمتع مدارس ألدينام بتاريخ عريق تملؤه الإنجازات، إضافة إلى أنها مدارس رائدة في تقديم منهج التدريس الشامل ونهج التعلم الذي يمزج بين الأساليب التقليدية والحديثة بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تزويد أبناء العاصمة بالمهارات اللازمة استعدادا للمستقبل الذي يستلزم الابتكار المستمر».

بدوره، قال السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون «سيعمل افتتاح ألدينام على تعزيز مجالات التعاون بين المملكة والمملكة المتحدة في قطاع التعليم»، مضيفا «يمثل هذا التعاون ركيزة من ركائز العلاقة التعليمية الراسخة بين بلدينا، حيث سيقدم فرع مدرسة ألدينام في الرياض، بالتعاون مع الهيئة الملكية، المنهج التعليمي البريطاني عالي الجودة والذي سيسهم في تطوير مهارات الطلاب للتميز خلال مسيرتهم الأكاديمية وما بعدها». وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ألدينام في المملكة المتحدة المدير الفخري لمجموعة ألدينام التعليمية جيمس فاولير «لطالما آمنت ألدينام بالتعليم الشامل، ويسرنا أن ننقل ذات الروح لمدينة الرياض، ونقدم تجربة متكاملة بالفعل مع ألدينام المملكة المتحدة، والتي ستضمن للشباب السعودي وأبناء المقيمين تلقي التعليم الأمثل».

وسيتاح للطلاب وأعضاء هيئة تدريس مدرسة ألدينام بالرياض فرص المشاركة في الأنشطة التفاعلية اليومية والأسبوعية مع مقر ألدينام في المملكة المتحدة عبر التواصل الافتراضي وتنظيم الرحلات الميدانية المشتركة، وبرامج التبادل الطلابي. كما سينضم طلاب مدينة الرياض إلى جمعية خريجي المملكة المتحدة في ألدينام، مما سيتيح لهم فرصا أكبر للتواصل مع الخريجين المتميزين.

تخرج فيها







ملك ماليزيا الحالي عبدالله بن السلطان أحمد شاه.



المستشار السامي لبريطانيا العظمى اللورد ستانلي باكماستر الحاصل على اللقب الأول «فيكونت باكماستر».



سيدة الأعمال العالمية والشخصية التلفزيونية البارزة كارين برادي.



النحات الشهير صاحب العمل الفني «إيروس» في ميدان بيكاديللي بلندن السير ألفريد غيلبرت.



عالم الفضاء الشهير البروفيسور السير مارتن سويتينغ.



لاعب الغولف المحترف مات والاس، وغيرهم.



مدرسة ألدينام: