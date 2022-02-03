شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل ارتفاعاً مع استمرار تصاعد الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، محافظة على المسار الصعودي للسوق المبني على التوقعات بأن العرض سيستمر في التقلص حتى بعد تمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفا.

وعزز شح الإمدادات العالمية والتوتر السياسي العالمي أسعار النفط بنحو 15 بالمئة منذ بداية العام، ولا يزال الطلب في تصاعد، إذ أدت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى خفض الاستهلاك مؤقتا في الاقتصادات الكبرى.

وكان تجمع أوبك+ قد اتفق أمس الأربعاء على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 47 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 89.87 دولار للبرميل الساعة (1637 بتوقيت جرينتش). كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل.

وتوقع محللو بنك جولدمان ساكس، أن يتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في الربع الثالث.