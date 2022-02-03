"سدايا" تطلق برنامج البيانات المفتوحة لتعزيز الشفاقية والابتكار

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الدمام - شريف احمد - • الغامدي: البرنامج سیساھم في بناء مرحلة جدیدة للتحول الرقمي في المملكة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن إطلاق برنامج البيانات المفتوحة بالتشارك مع عدد من الجهات الحكومية، وسوف يساهم هذا البرنامج في زيادة الشفافية، وتعزيز الابتكار لدعم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة.

ويساهم البرنامج كذلك في رفع جودة البيانات، ودعم الرؤى لاتخاذ القرار المناسب في مجالي البحث والابتكار، والمنتجات القائمة على البيانات بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.

وقال الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): إن الهيئة تمضي وفق رؤية 2030 لترسيخ مكانة المملكة الإقليمية والدولية، وتنمية قوتها الاقتصادية، وذلك من خلال المساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات، ووفقاً لذلك سوف یساھم برنامج البیانات المفتوحة في بناء مرحلة جدیدة في مسیرة التحول الرقمي في المملكة، وتحقیق التكامل في التنظیم والتنفیذ مع الجھات الوطنیة، وخصوصاً في منظومة التحول الرقمي، مستفیدین من أفضل الممارسات الدولیة والخبرات بشكل یتناسب مع احتیاج المملكة وتطلعاتھا.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به (سدايا) والبرامج التي تطلقها من لدن سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) -حفظه الله- وبحرصه على تعزيز التكامل الحكومي؛ للاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير البيانات المفتوحة مما سيساهم في زيادة الشفافية، وتعزيز الابتكار لدعم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.