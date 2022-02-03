شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فائزين بجائزة مركز استشراف التقنية البحثية خلال مؤتمر LEAP22 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي بنهاية فعاليات مؤتمر LEAP22 التقني الدولي اليوم، الفائزين بجائزة مركز استشراف التقنية البحثية التابعة للوزارة، وهم: الدكتور محمد الشريف، والدكتورة نشوى محمد، وبيان المطوع، إضافة إلى تكريم الدكتور إبراهيم المسلم والدكتور أحمد الدرويش والدكتور نايف السعدون والدكتورة سارة باسهل والدكتور باسل العمير من لجنة التحكيم، بحضور المدير العام لمركز استشراف التقنية دانية أركوبي. وحدد المركز ثلاثة موضوعات للمسابقة هي: التقنية والاقتصاد، والتقنيات الحديثة، والتقنية والتنمية المستدامة، حيث قدّم الباحثون مشاركاتهم في هذه الموضوعات، وقد لاقت المسابقة إقبالاً واسعاً من الباحثين التقنيين والاقتصاديين، وعليه قام المركز بتشكيل لجنة من المتخصصين في التقنية والاقتصاد لتحكيم الأبحاث. ويهدف المركز من خلال المسابقة إلى تحفيز إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في المجالات المذكورة، إضافة إلى رفع الوعي بالتقنيات الحديثة والمستقبلية، وتشجيع إثراء المعرفة حولها وتحليل الآثار المتوقعة منها. وسعى المركز إلى تسليط الضوء على المجالات التقنية والاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بالتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأبرز المستجدات في ذلك الجانب، بما يدعم متخذي القرار وتحقيق رؤية المملكة 2030.